La "jauría de Franklin": El grupo que ataca en manada y siembra el terror en buses y paraderos de Santiago

14 abr. 2026 - 13:00 hrs.

Los denominan como la "jauría de Franklin", y es que atacan en grupos a sus víctimas. Son jóvenes, adultos y menores de edad que se han tomado los paraderos de buses Red en este sector de la comuna de Santiago para sus actos delictivos.

A los canales de denuncia de Mucho Gusto llegaron diversos registros de estos antisociales que siembran el terror en el barrio, robando celulares, bolsos, computadores o lo que encuentren a su paso.

Vecinos alertan por banda delictual en sector de Franklin

Su modo de operar es bastante simple y no tiene mucha ciencia. Esperan en una de las paradas de buses, se suben en grupo y dos o tres paradas más allá le roban a sus víctimas.

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Asimismo lo describe uno de los vecinos que decidió entregar su testimonio al matinal. "Se abalanzan contra los autos para tratar de hurtar al interior de los vehículos que circulan con los vidrios abajo, o muchas veces fuerzan entre dos la puerta trasera de los buses y el tercer sujeto sube a robar al interior del bus", indicó.

Si bien están identificados por las autoridades, la "jauría de Franklin" sigue operando, a vista y paciencia de todos, principalmente porque muchos de sus miembros son menores de edad; y mientras no haya una solución concreta, los recorridos de micros que pasan por las calles del barrio seguirán teniendo como muy posible destino la delincuencia.

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