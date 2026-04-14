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No tan saludables como pensábamos: Estudio revela que edulcorantes podrían afectar genética en hijos y nietos

  • Por Sebastián Paillafil

Un estudio de la Universidad de Chile reveló que consumir edulcorantes artificiales, como sucralosa y estevia, alteran la microbiota intestinal y modifican la expresión de los genes vinculados con el metabolismo y la inflamación.

Recordemos que los edulcorantes artificiales son sustitutos del azúcar, más dulces y con bajo aporte calórico, con una amplia oferta en el mercado alimenticio.

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Para analizar su impacto, dividieron a 47 ratones —machos y hembras— en tres grupos: con consumo de solo agua, agua con sucralosa y otro agua con estevia. El equipo observó que tanto la sucralosa como la estevia generaron efectos en los ratones consumidores, y también en sus hijos y en sus nietos, a pesar de que estos no consumieron directamente los endulzantes.

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La investigadora principal del estudio, Francisca Concha, afirmó que el objetivo de este no es recomendar o rechazar el uso de edulcorantes o azúcar, ni mucho menos crear alarma, sino realizar un llamado a un consumo regulado.

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"No podemos decir que hay uno que va a ser más saludable que el otro, sino que en el fondo hay que entender que si nosotros consumimos azúcar, esto va a tener un efecto en nuestro organismo, va a elevar nuestra glucosa sanguínea, y mientras que los endulzantes también pueden generar estos efectos, pero a través de otros mecanismos", concluyó.

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