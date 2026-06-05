"¡Amigo! ¿Qué le pusiste a esa crema?": La divertida reacción del equipo de MG durante especial degustación

05 jun. 2026 - 14:15 hrs.

El equipo de Mucho Gusto vivió un hilarante momento durante la sección de cocina con el chef Enrique Araya. El matinal mostró algunas recetas que ayudan a pasar el frío en estos meses de invierno y cuando estuvo lista una sedosa crema de zapallo, Roberto Saa tomó la cuchara para probar la preparación.

Desde el switch musicalizaron con "Elegy", canción de Jethro Tull que se hizo conocida en Chile por el comercial de un conocido chocolate en los años 90'.

Pero Karen Doggenweiler quería seguir con el juego y le ofreció una cucharada a sus compañeros. Karim Butte fue su primera víctima, quien bailó con "Casi perfecto" de Ana Cirré, desatando las carcajadas delante y detrás de cámara.

Mucho Gusto / Mega

Luego llegó el turno de José Antonio Neme, quien simuló un striptease con "Careless Whisper" de George Michael. "¡Amigo! ¿Qué le pusiste a esa crema?", lanzó el animador entre risas.

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