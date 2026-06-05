"La mejor mujer": Toto Acuña le entrega románticas palabras a Belén Mora por su cumpleaños en Mucho Gusto

05 jun. 2026 - 13:30 hrs.

Mucho Gusto visitó el estudio de Detrás del Muro para ver cómo se preparan para el capítulo de esta noche.

El gran invitado será "Pelao" Rodrigo, fiel a su buen humor, señaló en los ensayos que "voy a poner todo el empeño. Estoy emocionado, estoy ansioso, espero que salga bien esta hue... Están todos invitados y espero que sea una bonita noche".

Una cumpleañera en el equipo

Este no es un viernes cualquiera para el elenco de Detrás del Muro porque Belén Mora cumple 43 años.

Mucho Gusto / Mega

Consultada por algún deseo que quiera pedir en este día tan especial, la comediante explicó que "no soy de pedir deseos. Agradecí que tengo un trabajo maravilloso, que tengo un trabajo en el que me cag... la risa, en el que comparto con amigos, con el amor de mi vida, así que nada... tengo todo lo que necesito".

Pero faltaba la persona más importante para felicitarla. Toto Acuña llegó con un romántico mensaje para la actriz.

"Belén, la mejor mujer que habita esta tierra. El universo no ha visto a una mujer como ella. Le deseo los mejores deseos en este nuevo año, este nuevo ciclo".

Y tras sus palabras, sus compañeros de equipo no dejaron pasar la oportunidad para las bromas. "¿Y el anillo pa' cuándo?", preguntaron.

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