Carabineros realiza nuevo copamiento en estaciones de Metro: Controles de identidad aleatorios a pasajeros

04 jun. 2026 - 09:05 hrs.

Durante la mañana de este jueves, Carabineros desplegó un nuevo operativo de copamiento en distintas estaciones del Metro de Santiago.

El procedimiento se da en el marco del "Plan de Policiamiento Táctico de Impacto e Intervención Preventiva Activa", que en esta ocasión se desarrolló en estaciones de las líneas 4 y 5, la Intermodal Bellavista La Florida y paraderos del transporte público.

Copamiento de Carabineros

Precisamente, la periodista Daniela Valdés de Mucho Gusto llegó hasta la estación Bellavista de La Florida, donde uniformados han realizado controles de identidad aleatorios con el objetivo de prevenir delitos.

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Los funcionarios, específicamente, verifican la documentación de las personas al azar, y en el caso de que alguien no tenga su cédula, consultan el RUT a través de sistemas en línea que entregan antecedentes policiales y judiciales.

Pasajeros del tren subterráneo manifestaron estar de acuerdo con el copamiento, puesto que entrega una mayor sensación de seguridad.

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