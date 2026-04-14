Lluvia en la Región Metropolitana: Revelan el día y la zona donde podría precipitar en la capital

14 abr. 2026 - 09:07 hrs.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó su pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana, luego de un lunes donde se experimentó un clima agradable, que hizo olvidarnos del otoño.

El comunicador adelantó que existe la posibilidad de que llueva en la capital, debido a un sistema frontal que ingresará en la zona sur y centro-sur del país.

Este es el día en que llovería en la Región Metropolitana

Según indicó en Mucho Gusto, para este martes se espera una máxima de 19 °C en la ciudad, luego del ingreso de nubosidad.

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Respecto al miércoles y jueves, Santiago tendrá días soleados con temperaturas máximas de 28 °C y 25 °C, respectivamente.

Es el día viernes, de acuerdo a Sepúlveda, que aparece la probabilidad de precipitaciones en la Región Metropolitana tras el ingreso de un sistema frontal en la zona sur y centro-sur del país.

Eso sí, el experto precisó que esta posibilidad estará presente solo en la Cordillera de los Andes de los valles centrales y no en la ciudad.

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