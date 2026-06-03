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Cuarto oscuro y programa satélite: Joaquín Méndez revela detalles exclusivos de Volverías con tu ex? 2

  • Por Sebastián Paillafil

La tarde de este miércoles 3 de junio, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler asistieron al lanzamiento de Volverías con tu ex? 2, el nuevo reality show de Mega.

Joaquín Méndez en entrevista con los conductores de Mucho Gusto, dio detalles exclusivos del reality que promete conflictos y reconciliaciones entre bellas parejas del espectáculo.

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El también conductor de La Hora de Jugar adelantó que, a diferencia de la primera entrega, habrá un cuarto oscuro donde las exparejas tendrán que arreglar sus cuentas.

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Méndez, que tuvo la dicha de compartir con los participantes del reality, manifestó que existe mucha buena onda entre ellos, pero también hay "mucha pelea".

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Sin embargo, eso no es todo; reveló que llevará a cabo un programa satelital dirigido por Danilo 21, que tratará sobre lo que ocurra en la casona.

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