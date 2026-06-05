"Ojo por ojo": Luis Emilio hizo pagar a Clemente por traición de Acosta en El Jardín de Olivia

05 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 311 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) llegó al lugar acordado para buscar a Oli (Violeta Silva), pero se encontró con una macabra sorpresa.

Su hija no estaba en la casona y recibió una inesperada llamada de Luis Emilio (Alejandro Trejo), quien salió ese mismo día de la cárcel.

La venganza de Luis Emilio

Su padre le indicó que entrara nuevamente y fuera a la última habitación. Ahí, Clemente encontró el cuerpo sin vida de Lalo Acosta.

El Jardín de Olivia

El abogado de Luis Emilio lo había traicionado grabando una confesión para Santana (Matías Oviedo), con la esperanza de que el empresario volviera tras las rejas.

El plan del patriarca de los Walker es culpar a su hijo del asesinato de Acosta como venganza por haber sido el supuesto culpable del secuestro de Olivia.

"Me mandaste a la cárcel, hiciste que Acosta me traicionara, así que ahora la única forma en que vuelvas a ver a tu hija va a ser cuando vaya a visitarte a la cárcel. Ojo por ojo", le dijo a través del teléfono.

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