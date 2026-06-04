"No alcancé a decirte algo...": Josefa se despedirá de Coke con ayuda de Manuel en el capítulo 139 de RDS
En el avance del capítulo 139 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) usará sus contactos para dejar entrar a Josefa (Luz Valdivieso) a la iglesia para despedirse de Coke (Diego Muñoz).
Precisamente, Manuel hablará con Esteban (Jaime Omeñaca) para que abra la iglesia durante la noche y dejen entrar a Josefa.
De inmediato, el dueño de la funeraria le dirá a Josefa que aproveche este momento, ya que será el único que tendrá para despedirse de Coke.
Josefa hablará con Coke
"Ay, cómo me gustaría abrazarte, Coke, decirte todo mirándote a los ojos, por qué no me diste tiempo", dirá en un comienzo Josefa mirando hacia el ataúd.
Enseguida, agregará: "No alcancé a decirte algo que tenía que contarte...".Ve el capítulo en