"No alcancé a decirte algo...": Josefa se despedirá de Coke con ayuda de Manuel en el capítulo 139 de RDS

04 jun. 2026 - 23:22 hrs.

En el avance del capítulo 139 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) usará sus contactos para dejar entrar a Josefa (Luz Valdivieso) a la iglesia para despedirse de Coke (Diego Muñoz).

Precisamente, Manuel hablará con Esteban (Jaime Omeñaca) para que abra la iglesia durante la noche y dejen entrar a Josefa.

De inmediato, el dueño de la funeraria le dirá a Josefa que aproveche este momento, ya que será el único que tendrá para despedirse de Coke.

Reunión de Superados / MEGA

Josefa hablará con Coke

"Ay, cómo me gustaría abrazarte, Coke, decirte todo mirándote a los ojos, por qué no me diste tiempo", dirá en un comienzo Josefa mirando hacia el ataúd.

Enseguida, agregará: "No alcancé a decirte algo que tenía que contarte...".