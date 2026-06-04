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"No alcancé a decirte algo...": Josefa se despedirá de Coke con ayuda de Manuel en el capítulo 139 de RDS

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 139 de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) usará sus contactos para dejar entrar a Josefa (Luz Valdivieso) a la iglesia para despedirse de Coke (Diego Muñoz). 

Precisamente, Manuel hablará con Esteban (Jaime Omeñaca) para que abra la iglesia durante la noche y dejen entrar a Josefa. 

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De inmediato, el dueño de la funeraria le dirá a Josefa que aproveche este momento, ya que será el único que tendrá para despedirse de Coke. 

Josefa y Manuel
Reunión de Superados / MEGA

Josefa hablará con Coke

"Ay, cómo me gustaría abrazarte, Coke, decirte todo mirándote a los ojos, por qué no me diste tiempo", dirá en un comienzo Josefa mirando hacia el ataúd. 

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Enseguida, agregará: "No alcancé a decirte algo que tenía que contarte...". 

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