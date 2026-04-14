Parte de una palmera cayó sobre adulto mayor en la Plaza de Armas de Santiago: Resultó con diversas lesiones

14 abr. 2026 - 09:39 hrs.

Un adulto mayor resultó lesionado la tarde del lunes, luego que las ramas de una palmera cayeran sobre él en la Plaza de Armas de Santiago.

De acuerdo a lo informado por el periodista de Mucho Gusto Julio Ahumada, un hombre en situación de calle se encontraba durmiendo en una de las jardineras de la emblemática plaza capitalina.

Ramas de palmera cayeron sobre adulto mayor

En ese momento, algunas ramas de una de las frondosas palmeras se desprendieron y cayeron sobre el adulto mayor, generando momentos de preocupación entre quienes se encontraban en el sector.

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Bomberos de Santiago y equipos de emergencia prestaron ayuda al afectado, quien terminó con lesiones de diversa gravedad y fue trasladado a un centro asistencial.

El alcalde Mario Desbordes habló sobre el hecho, el cual calificó de "lamentable" y aseguró que el municipio se hará cargo de los exámenes médicos del afectado.

En ese sentido, lideró la mañana de este martes la poda del arbolado de la Plaza de Armas, explicando que estudios recientes dan cuenta de que algunas especies en la comuna presentan plagas, por lo que deben ser reemplazadas.

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