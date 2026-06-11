"¡Qué ordinario!": El furioso descargo de Neme contra Alejandro Sepúlveda por la mezquina lluvia en Santiago

11 jun. 2026 - 08:50 hrs.

Con su típico estilo sin filtro y confrontacional, José Antonio Neme no se guardó nada y "encaró" a Alejandro Sepúlveda por la mezquina lluvia que tuvimos el miércoles pasado en Santiago.

Y es que, luego de rimbombantes anuncios, el sistema frontal que pasó sobre la capital acumuló tan solo 2 milímetros. Una cantidad considerablemente menor a la que esperaban los santiaguinos.

Neme arremetió contra Sepúlveda

"No llovió nada. ¡Qué ordinario! Nos prometieron que el miércoles viene la lluvia, (limpiamos) todo, todo", lanzó con todo el conductor de Mucho Gusto.

Mega

Ante la molestia de Neme, el experto intentó explicarles que "el pronóstico acertó en el día, en la zona, en la isoterma, la hora. Bueno, en la cantidad habíamos dicho 5 y cayeron 2".

A regañadientes, José Antonio aceptó la justificación de su compañero en el matinal de Mega: "Ya, bueno, ya".

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