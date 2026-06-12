"Parece una zona de guerra": Amigo de Neme relata el impactante despliegue militar en EE.UU. por Mundial 2026

12 jun. 2026 - 10:10 hrs.

Batallones de guerra, custodia de perímetros y hasta perros robots. Lo anterior no es la descripción de una zona de conflicto armado, sino del operativo de seguridad que desplegó Estados Unidos por el Mundial 2026.

El país anfitrión, junto a México y Canadá, puso en marcha uno de los mayores planes de seguridad de su historia para el encuentro mundialero.

Importante despliegue militar

En Mucho Gusto, su conductor, José Antonio Neme, conversó con una de sus amistades que vive en California y describió todo el dispositivo militar que existe en la ciudad para el debut de esta noche de Estados Unidos con Paraguay.

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"Hay militares desde hace 2-3 días acá. Es impresionante. Hay perros robots por todas partes, un despliegue de seguridad, el más importante de toda la historia del fútbol. Los perros están patrullando accesos, sensores térmicos; están listos para escanear a los miles de hinchas que van a entrar al estadio", comentó la fuente al comunicador.

El amigo de Neme aseguró que "parece una zona de guerra", puesto que se "activaron batallones de la Guardia Nacional. Están custodiando el perímetro, no están solamente ordenando el tránsito; han montado puestos de control con vehículos blindados en las avenidas principales que conectan el estadio".

Por si fuera poco, en la apertura de la sede estadounidense se rendirá homenaje a los veteranos de guerra y las fuerzas armadas. Y es que así lo exigió Estados Unidos, de lo contrario, amenazó a la FIFA de no ceder la infraestructura deportiva.

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