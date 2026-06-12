¿Era Shakira o una doble? La teoría que explotó tras su show en la inauguración del Mundial 2026

12 jun. 2026 - 09:40 hrs.

Shakira fue la encargada de comandar la ceremonia inaugural del Mundial 2026, celebrada en el Estadio Azteca de México. Su presentación desató diversas reacciones en redes sociales, donde incluso se instaló que no habría sido la verdadera cantante, sino una doble.

La polémica, que fue abordada este viernes en Mucho Gusto, estalló sobre todo en Instagram, TikTok y X, donde los usuarios sostuvieron que la intérprete se veía "diferente" durante el show.

¿Qué pasó con Shakira?

Junto con cuestionar su apariencia y el olvido de algunos pasos durante la coreografía, surgió la teoría de que quien estuvo en el estadio cantando y bailando "Dai Dai", el tema oficial del Mundial, era una doble.

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"Existe el rumor de que la FIFA contrató a Shakibecca, su imitadora venezolana más famosa. Usó lentes de sol muy grandes, estilo futurista que le tapaban casi toda la cara y apareció con un nuevo tono de pelo, cobrizo rojizo", comentó José Antonio Neme sobre el tema.

Asimismo, hizo hincapié en que muchos comentarios iban en que "se veía más alta de lo normal y que erró en pasos de baile que el artista ya había ensayado y mostrado en videos anteriores".

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