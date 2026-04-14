"Les voy a hacer tapa a las hue...": Helhue Sukni rompe el silencio y revela motivo de pelea con sus hijas

14 abr. 2026 - 17:10 hrs.

Helhue Sukni reveló los motivos que la llevaron a estar enfrentada con sus hijas, luego que en redes sociales comenzara a circular rumores al respecto.

Recordemos que varios usuarios aseguraron que la abogada estaría distanciada de sus hijas, y que incluso le habrían negado la entrada a una clínica capitalina para ver a sus nietas recién nacidas.

Luego de varios días llenos de especulaciones, la jurista decidió recurrir a su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores, para decir toda la verdad.

Instagram @helhuesukni

Helhue Sukni reconoce pelea con sus hijas

En un video, Helhue Sukni se mostró feliz por la llegada de sus nietas, quienes serían iguales a sus mamás. Aunque reconoció haber peleado con sus hijas.

"Peleé con las niñitas, puta sí, nos peleamos. Nosotros los árabes nos peleamos, los que tenemos esta sangre fuerte, roja, peleamos", comenzó diciendo.

Según contó, la situación surgió por "un video en que conté (que peleamos), y después lo borré. Ustedes se deben haber dado cuenta. ¿Por qué lo borré? Porque se me tiraron las tres como leonas".

La razón de la pelea entre Helhue Sukni y sus hijas

Tras ello, Sukni aseguró que estaba molesta porque sus hijas decidieron no utilizar su nombre para sus respectivos bebés.

“Estoy sentida porque, bueno, no es por ser egocéntrica, como me dicen las tres, que yo me creo la muerte, que soy egocéntrica, que soy narcisa, todas las hue... que me quieran decir me resbalan. Porque sea lo que yo sea, soy feliz y soy transparente, que es lo más importante”, expresó.

"Yo quería que le pusieran Trinidad Helhue y Juanita Helhue; así se llaman mis nietas y no fue así", agregó.

Luego de varios días de enojo, la abogada dijo que se calmó porque está confiada en que, con el tiempo, sus nietas querrán honrarla con su nombre.

"No me importa, porque cuando las pendejas tengan 12 años, 10 años u 8 años, me van a decir 'queremos tener tu nombre', y ahí les voy a hacer tapa a las hue… de mis hijas y los hue… de mis yernos, porque las pendejas se van a poner Trinidad Helhue y Juanita Helhue, para que sepan ustedes", manifestó.

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