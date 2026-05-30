'Estás libre, mi amor': Claudia Conserva se despide con emotiva publicación de su gatito

30 may. 2026 - 19:30 hrs.

Claudia Conserva lamentó a través de redes sociales la muerte de su gatito, a quien dedicó una emotiva y tierna publicación.

Precisamente, la animadora, que pasó por un inesperado cambio de look durante el último tiempo, ocupó su Instagram personal para despedirse de quien fue su fiel amigo en momentos muy complejos.

"Llegaste en el momento más difícil de mi vida a cuidarme, a acompañarme", afirmó Claudia, en un video donde recopiló fotos y videos de Catzo, su gatito.

Claudia Conserva despide a su gatito

Enseguida, la esposa del "Pollo" Valdivia expresó su enorme gratitud con la mascota, quien la comprendió y entendió en momentos donde los humanos no podían.

"Ya eres energía, estás libre mi amor, gracias por habernos elegido como tu familia, siempre estarás presente en nuestros recuerdos, te amamos, Catzo", cerró Claudia, mientras sus seguidores le daban el pésame correspondiente.

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