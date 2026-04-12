La renovación de Naya Fácil tras una importante decisión: "Por primera vez siento que tengo amor propio"

12 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Naya Fácil reveló a sus seguidores una decisión que cambió su vida para bien y que la hace orgullosa de sí misma y agradecida con sus amistades.

La influencer ha estado apareciendo en sus redes sociales con un renovado look, con outfits casuales pero elegantes y un cambio en su melena, que ahora luce flequillo. Poco antes, la creadora de contenidos se sinceró en un video sobre la etapa que está viviendo.

La decisión de Naya Fácil

"Hoy cumplí cuatro meses sin beber alcohol, mis facilines. Paso acá para contar varios puntos que he querido hablar durante estos cuatro meses que he vivido", dijo en una publicación en TikTok.

Instagram @nayafacil_official

Nayadeth le dio las gracias a su círculo de amigos por apoyarla en su objetivo. "Nadie, nadie durante estos cuatro meses me ha ofrecido alcohol. Creo que para hacer un cambio así en la vida también tenemos que tener un entorno, el cual nos apoye", comentó.

"Así que quiero agradecerles a todos por esto, porque también yo estoy en una batalla personal importante que es no beber alcohol", dijo.

"El alcohol me subía esta onda y me iba con cualquier tipo. Me di cuenta de que eso no está bien", confesó. "Yo me quiero, me amo. Si me voy a involucrar con alguien, necesito tener química", destacó. "Por primera vez siento que tengo amor propio, que valgo más", afirmó.

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