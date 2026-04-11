"Tomé la decisión errónea": Emilia Dides reconoce retoque estético en su rostro y admite estar arrepentida

11 abr. 2026 - 09:00 hrs.

Emilia Dides ha sido objeto de cuestionamientos por posibles retoques estéticos en su rostro. Contrario a lo que se pensaría, la ex Miss Universo Chile ha reconocido más de alguno y recientemente lo volvió a hacer.

La pareja de Sammis Reyes utilizó sus redes sociales para revelar sobre un pequeño "arreglo" en su cara, del cual dijo arrepentirse.

Emilia Dides revela intervención estética

Todo surgió a partir de un comentario que recibió en su cuenta de TikTok, donde una usuaria preguntó: "¿Qué onda tus cejas?".

TikTok @emidides

Dides decidió ser sincera con quienes la siguen en la popular red social, por lo que realizó un video que impactó por su contenido.

Antes de entrar en detalles, recurrió a su padre para preguntarle: "¿A ti te gustan mis cejas?". Él respondió: "Sí, me gustan, o sea, no están tan feas. Me gustaban más las que tenías (antes)".

Con ese diálogo como introducción, la modelo chilena explicó que se tatuó las cejas previo a su participación en Miss Universo.

"Lo que pasó en mis cejas es que me las tuve que tatuar. Mi maquillador, cuando nos metimos al Miss, me empezó a sacar pelo tras pelo y me quedaron unas cejas así como hilo", contó.

El arrepentimiento de Emilia Dides

"No hay ninguna posibilidad de tener estas cejas (tan finas como las llegó a tener), porque las cejas son el marco de la cara, por eso tomé la decisión errónea, probablemente, de tatuarlas y quedaron así", sostuvo.

Dides reconoció que tiene problemas para peinarlas, puesto que "ahora me las tengo que tirar para arriba, porque literal se ve el tatuaje y el pelo".

Sobre el final, mencionó que "uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma".

@emidides Replying to @Majosefer la realidad sobre mis cejas que tanto me preguntan! Algún consejo? Pd: Gracias papá por tu sinceridad, también te quiero 🤣 ♬ original sound - EMI D

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