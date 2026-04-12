Se está quedando solo: Estos son los aliados con los que todavía cuenta Luis Emilio en El Jardín de Olivia

12 abr. 2026 - 11:15 hrs.

Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo) siempre ha hecho alarde de su poder en El Jardín de Olivia, pero conforme pasan los capítulos en la teleserie de Mega, el empresario está más y más solo.

Omar (César Sepúlveda) murió por su propia mano y Vanessa (Begoña Basauri) le dio la espalda, así que, ¿quiénes son los aliados que todavía le quedan al empresario?

Los aliados que le van quedando a Luis Emilio Walker

Uno de ellos es el subprefecto Héctor Burgos (Juan Carlos Cáceres), quien tomó su rol de mano derecha en la BPI tras la huida de Sanhueza (Elvis Fuentes). De hecho, lo acompañó durante la ejecución de Omar y lo ayudó a abandonar su cuerpo para no levantar sospechas.

El Jardín de Olivia / Mega

También están Félix (Matías Schudeck) y Freddy (Sebastián Saguz), sus fieles matones que están dispuestos a todo por dinero. Por lo mismo, no lo han delatado pese a ser detenidos e interrogados por la policía.

Joaquín (Francisco Dañobeitia) tiene una relación ambivalente con su suegro. Han perseguido objetivos comunes y han sostenido fuertes peleas, pero el dinero es algo que los mueve por igual. Para proteger su inversión en el Grupo Walker, el marido de Ignacia (Cota Castelblanco) está dispuesto a echarle una mano a Luis Emilio.

El Jardín de Olivia / Mega

Y, finalmente, Renata Montes (Susana Hidalgo) le ha cubierto las espaldas por dos años. No lo hizo por voluntad propia, sino por proteger a su hijo, pero si no fuera por su silencio, Walker estaría en la cárcel en lugar de Raúl Guerrero (César Caillet).

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