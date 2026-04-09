Ignacia Michelson muestra cómo se prepara para desfilar en el Miss Universo Santiago: "No me critiquen tanto"

09 abr. 2026 - 17:30 hrs.

Ignacia Michelson ya recibió formalmente su banda como aspirante al Miss Universo Santiago 2026, en una ceremonia donde hizo su respectiva caminata sobre el escenario.

La influencer se está tomando muy en serio su candidatura, por ello está tomando clases de pasarela desde hace unas semanas.

Las clases de pasarela de Ignacia Michelson

Ignacia Michelson publicó un nuevo video en el que sigue las indicaciones de su instructor de pasarela, mientras intenta caminar con soltura y elegancia, siguiendo una línea recta marcada en el suelo.

Instagram @lamichelson11

La DJ aparece con un outfit deportivo de leggings y crop top Victoria's Secret, pero con unos zapatos de tacón muy altos.

"Clases de pasarela, vamos mejorando. Me falta mucho aún, pero tengo un mes aún. No me critiquen tanto, lo estoy intentando y cumpliendo sueños", expresó en su post.

Y es que a la chica reality le ha tocado defender constantemente su decisión de incursionar en los certámenes de belleza, algo que algunos internautas no ven con buenos ojos.

Sin embargo, constantemente actualiza a sus seguidores sobre sus avances en su meta de desfilar como toda una reina en la gala final y así luchar por un cupo en el certamen nacional.

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