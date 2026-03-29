De cara al Miss Universo Santiago: Ignacia Michelson presume sus avances en clases de pasarela

29 mar. 2026 - 17:00 hrs.

Ignacia Michelson se prepara con dedicación para deslumbrar como candidata al Miss Universo Santiago, y uno de los aspectos que busca perfeccionar con prioridad es la pasarela.

Anteriormente, la influencer demostró tener soltura y estilo al desfilar en la Fashion Week Argentina. Ahora, compartió en su cuenta de Instagram un video que evidencia lo mucho que evoluciona, gracias a sus clases en esta área.

Ignacia Michelson en clases de pasarela

"Digan si ven mejorías", escribió Michelson en su publicación de Instagram, una en la que lució un top deportivo blanco estampado y unos leggings azules ceñidos, combinados con tacones nude que realzaron su postura.

Instagram @lamichelson11

Durante la sesión, se la vio caminar con los brazos extendidos hacia el techo, mientras sostenía una mancuerna entre ambas manos y enlongaba la espalda para lucir fuerte, equilibrada y elegante a cada paso.

Sus seguidores no tardaron en llanarla de elogios y comprobar sus avances: "Cada día más perfecta", "Por algo vas en el top 5", "Mejoraste, tu postura se ve más fluida y tu rostro menos concentrado/duro".

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