"Gracias, familia mía": Hija de DJ Méndez compartió emotiva reflexión tras cumplir 25 años
Eva Méndez celebró su cumpleaños número 25 acompañada de su hermano Leo y otros amigos en Gotemburgo, Suecia.
La hija de DJ Méndez fue al parque de atracciones Liseberg y compartió varias fotos en su cuenta de Instagram (@meendezz__), sumado a una extensa reflexión sobre este año cumplido y todo el aprendizaje que le dejó.
"Qué riqueza siento en mí. Qué gratitud poder estar sana, en todas mis capacidades, para ver, sentir y reunir experiencias únicas", comenzó en su publicación.
En este sentido, expresó que "realmente se aprecia mucho más la vida cuando dejas de lado la negatividad, la pereza, la angustia, las adicciones y tantas otras cosas que no tenemos el control ni la necesidad de cargar sobre los hombros".
"Sobrepensamos tanto que dejamos de lado lo que tenemos frente a nosotros, e incluso a esos seres queridos que, en cada cumpleaños, se acuerdan de desearnos una buena vida; que nos recuerdan que debemos vivir cada día plenamente y, al mismo tiempo, nos hacen sentir el cariño de saber que piensan en nosotros con amor", agregó.
Y también se dirigió unas especiales palabras a su familia por amarla sin condiciones.Ir a la siguiente nota
"Para sentir este tipo de riqueza también es esencial abrazar con gentileza y respeto esos días sensibles y vulnerables. Que estar de luto por dejar atrás una etapa o una versión pasada de ti no signifique algo malo, sino un acto de crecimiento y grandeza".
"Gracias, familia mía, por mostrarme la verdadera belleza de querer y apreciar. Les estaré eternamente agradecida por amar cada una de mis imperfecciones y por amarme tal como soy", cerró.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de