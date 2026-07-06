"Gracias, familia mía": Hija de DJ Méndez compartió emotiva reflexión tras cumplir 25 años

06 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Eva Méndez celebró su cumpleaños número 25 acompañada de su hermano Leo y otros amigos en Gotemburgo, Suecia.

La hija de DJ Méndez fue al parque de atracciones Liseberg y compartió varias fotos en su cuenta de Instagram (@meendezz__), sumado a una extensa reflexión sobre este año cumplido y todo el aprendizaje que le dejó.

"Qué riqueza siento en mí. Qué gratitud poder estar sana, en todas mis capacidades, para ver, sentir y reunir experiencias únicas", comenzó en su publicación.

Instagram de @meendezz__

En este sentido, expresó que "realmente se aprecia mucho más la vida cuando dejas de lado la negatividad, la pereza, la angustia, las adicciones y tantas otras cosas que no tenemos el control ni la necesidad de cargar sobre los hombros".

"Sobrepensamos tanto que dejamos de lado lo que tenemos frente a nosotros, e incluso a esos seres queridos que, en cada cumpleaños, se acuerdan de desearnos una buena vida; que nos recuerdan que debemos vivir cada día plenamente y, al mismo tiempo, nos hacen sentir el cariño de saber que piensan en nosotros con amor", agregó.

Y también se dirigió unas especiales palabras a su familia por amarla sin condiciones.

"Para sentir este tipo de riqueza también es esencial abrazar con gentileza y respeto esos días sensibles y vulnerables. Que estar de luto por dejar atrás una etapa o una versión pasada de ti no signifique algo malo, sino un acto de crecimiento y grandeza".

"Gracias, familia mía, por mostrarme la verdadera belleza de querer y apreciar. Les estaré eternamente agradecida por amar cada una de mis imperfecciones y por amarme tal como soy", cerró.

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