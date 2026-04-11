Tendrá una idea en mente: Vanessa se unirá a los Walker para derribar a Luis Emilio en el capítulo 272 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 272 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se comprometió con los hermanos Walker en hacer caer a Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero no será muy optimista. 

"Yo podría irme en contra de Luis Emilio o incluso declarar a favor de Raúl (César Caillet), pero eso no va a ser suficiente frente frente a la contundente evidencia con la que lo culparon", señalará con sinceridad a Bastián (Alonso Quintero) y Nacha (Cota Castelblanco).

Vanessa a los hermanos Walker: "Hay otra forma"

Bastián se tomará a mal su pesimismo, acusándola de protegerse a sí misma, en lugar de prestar verdadera ayuda. 

Bastián-Alonso-Quintero
El Jardín de Olivia / Mega
"Si yo estuviera cuidándome las espaldas, no habría venido hasta acá a arriesgarme a terminar igual que Omar (César Sepúlveda). Lo que estoy tratando de explicarles es que mi simple testimonio no es suficiente para acreditar el asesinato de Bernardita (Catalina Guerra), y si perdemos frente a Luis Emilio, nos la va a cobrar después", contestará. 

Ignacia quiso saber si tenían alguna alternativa para enfrentarse a su padre. Vanessa les dará esperanza porque "sí, hay otra forma"

