Tendrá una idea en mente: Vanessa se unirá a los Walker para derribar a Luis Emilio en el capítulo 272 de EJDO
En el avance del capítulo 272 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) se comprometió con los hermanos Walker en hacer caer a Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero no será muy optimista.
"Yo podría irme en contra de Luis Emilio o incluso declarar a favor de Raúl (César Caillet), pero eso no va a ser suficiente frente frente a la contundente evidencia con la que lo culparon", señalará con sinceridad a Bastián (Alonso Quintero) y Nacha (Cota Castelblanco).
Vanessa a los hermanos Walker: "Hay otra forma"
Bastián se tomará a mal su pesimismo, acusándola de protegerse a sí misma, en lugar de prestar verdadera ayuda.
"Si yo estuviera cuidándome las espaldas, no habría venido hasta acá a arriesgarme a terminar igual que Omar (César Sepúlveda). Lo que estoy tratando de explicarles es que mi simple testimonio no es suficiente para acreditar el asesinato de Bernardita (Catalina Guerra), y si perdemos frente a Luis Emilio, nos la va a cobrar después", contestará.
Ignacia quiso saber si tenían alguna alternativa para enfrentarse a su padre. Vanessa les dará esperanza porque "sí, hay otra forma".