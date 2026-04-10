Con Luis Emilio en sus manos: Gloria le hará un "recordatorio" del crimen de Ángela en el capítulo 272 de EJDO

10 abr. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 272 de El Jardín de Olivia, mientras Diana (Nicole Espinoza) y Karina (Jacinta Rodríguez) se desesperan por encontrarla, Gloria (Francisca Gavilán) pondrá en acción su plan.

En un macabro juego del ojo por ojo, la peluquera se aprovechará de la somnolencia de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y lo amarrará a una silla para que confiese el crimen de Ángela (Ana Domínguez), ya sea por las buenas o por las malas.

"Si usted no dice lo que le hizo a mi hermana, usted puede tener un accidente ahora, así que le pregunto por última vez", advertirá Gloria.

El Jardín de Olivia / Mega

Tal como hizo con Ángela

Como el empresario se resistirá a admitir su culpabilidad, la mujer sacará una bolsa de entre sus ropas. "Yo le voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que le hizo a mi hermana" y, acto seguido, cubrirá la cabeza de Walker.

Con desesperación, Luis Emilio luchará por obtener aire. ¿Llegará alguien para salvarlo o Gloria obtendrá su venganza?