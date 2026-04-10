"Voy a terminar lo que Omar empezó": Vanessa se une a los hermanos Walker para destruir a Luis Emilio en EJDO

10 abr. 2026 - 17:56 hrs.

En el capítulo 271 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz), Bastián (Alonso Quintero) y Nacha (Cota Castelblanco) juraron ante la tumba de Bernardita (Catalina Guerra) que harán justicia en su nombre y hay tres mujeres clave que los pueden ayudar.

La primera es Renata (Susana Hidalgo), la segunda es la enfermera Rocío (María Jesús Miranda) y la tercera es Vanessa (Begoña Basauri).

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa cambia de bando

En el mismo cementerio se llevó a cabo el funeral de Omar (César Sepúlveda), donde Luis Emilio (Alejandro Trejo) se presentó para rayarle la cancha a Riesco: si se atreve a traicionarlo, terminará bajo tierra igual que su pareja.

Los hermanos Walker la defendieron y expulsaron a su padre de la ceremonia, mientras que la periodista se quedaba pasmada por el descaro del empresario. Ni siquiera en un entierro es capaz de dejarla en paz.

Esto la hizo tomar una decisión: "A pesar de todo lo que había hecho Omar, él estaba concentrado en llevar a Luis Emilio a la justicia ,y tu papá lo mató. No voy a dejar que su muerte sea en vano; voy a terminar lo que Omar empezó. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer que ese viejo se pudra en la cárcel".