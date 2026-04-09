"El verdadero Kike": Las confesiones del animador marcarán el estreno de la nueva temporada de Only Friends

09 abr. 2026 - 17:40 hrs.

Se acaba la espera. Este sábado 11 de abril se estrenará una nueva temporada de Only Friends, espacio de conversación donde los famosos mostrarán su lado más íntimo.

Con la conducción de José Antonio Neme y Tonka Tomicic, este primer capítulo tendrá de invitado a Kike Morandé, quien se coronó como el rey de las noches de los viernes con Detrás del Muro en Mega.

En exclusiva, el comunicador abrirá las puertas de su refugio de Río Claro, comuna de Ranco, para hablar de todo.

Only Friends / Mega

Uno de los aspectos más sensibles es su salud. En medio del éxito de Morandé con Compañía, reveló que "me fumaba tres cajetillas de pucho diarios y un día me vino un dolorcito muy chico acá (apuntando a su corazón). El doctor me dijo, 'compadre, eres pero favorito candidato a...'".

El verdadero Kike Morandé

Tonka Tomicic lo acompaña en su campo del sur para conocerlo en profundidad. "¿La vuelta de la tele te rejuveneció?", pregunta la animadora.

"Puede ser. Parece que estaba medio amargado. Yo creo que el Kike de acá, es el verdadero Kike".

Quédate atento a nuestras pantallas con Only Friends, el juego de los famosos, estreno este sábado, después de Meganoticias Prime en Mega.

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