"El galán llegó con los hijos": Ingrid Cruz revela insólita experiencia en una primera cita en Only Friends

20 jun. 2026 - 23:35 hrs.

Un divertido momento se vivió en el más reciente capítulo de Only Friends, cuando Ingrid Cruz sorprendió al revelar una insólita experiencia que tuvo durante una cita romántica.

Todo surgió en la dinámica El Juego de la Verdad, donde la invitada Mariana Derderian tuvo que responder cuál fue su peor cita. En ese contexto, Cruz recordó una situación que la dejó completamente desconcertada.

Ingrid Cruz recuerda insólita cita

Según contó, todo marchaba con normalidad hasta que llegó el momento de concretar el esperado encuentro con un hombre con quien llevaba un tiempo coqueteando. "Yo tuve una cita, primera cita, y el galán llegó con los hijos", reveló, provocando la sorpresa inmediata de los presentes.

Only Friends / Mega

La actriz explicó que sabía que el hombre era separado y tenía hijos, pero jamás imaginó que aparecería acompañado de ellos en una primera salida. "Cabros chicos además. Cinco y siete", recordó entre risas.

Ante la inesperada situación, Cruz aseguró que optó por retirarse rápidamente, aunque siempre manteniendo la cordialidad.

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