Mariana Derderian explica su mensaje al Presidente Kast tras la pérdida de un hijo: "Es tan antinatural"

20 jun. 2026 - 22:40 hrs.

En el reciente capítulo de Only Friends, Mariana Derderian profundizó en el mensaje que tiempo atrás dirigió al presidente José Antonio Kast, relacionado con la instalación de detectores de humo y el apoyo a las familias que enfrentan la muerte de un hijo.

"Presidente José Antonio Kast, manito en el corazón y empatizar que habría menos accidentes si la gente cree y tuviera conciencia. Ojalá subvencione a algunos también para la gente más sencilla. Y de todas maneras la ley, te gastas muchos días no solo en pararte, pero cuántos días te gastas en trámites", expresó Derderian en un Podcast, hace un tiempo.

Durante la conversación, la actriz explicó que su intención nunca fue generar una discusión política, sino abrir un debate sobre situaciones que, a su juicio, requieren mayor empatía y atención.

El llamado de Mariana Derderián

Uno de los temas que abordó Derderian fue la necesidad de fomentar el uso de detectores de humo en los hogares, recordando que en varios países existen normativas que exigen su instalación.

Además, la actriz se refirió a las dificultades que enfrentan los padres tras la pérdida de un hijo, especialmente por la cantidad de trámites que deben realizar en medio del duelo y el escaso tiempo de apoyo contemplado actualmente.

"No solamente son los 10 días, sino que además hay un mes de fuero. Cuando tú tienes un hijo o una hija, tienes dos años de fuero. A mí me parece tan doloroso y tan triste que no exista algo que legisle, que apoye, porque además es tan antinatural", señaló.

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