Raquel Argandoña y Mariana Derderian recuerdan discriminación en teleseries por no estudiar teatro

20 jun. 2026 - 23:10 hrs.

Un llamativo momento se vivió en el más reciente capítulo de Only Friends, cuando Raquel Argandoña y Mariana Derderian recordaron cómo era el ambiente al interior de las teleseries chilenas durante los años 80 y comienzos de los 2000.

La conversación surgió cuando Argandoña recordó unas declaraciones que Derderian realizó en 2022, donde reveló que sufrió discriminación durante las grabaciones de la teleserie Brujas (2005) por no haber estudiado actuación.

"Era una época en que no estudiar teatro era más feo que... Era una época superdistinta a hoy día", recordó Derderián.

Only Friends / Mega

A propósito de ese tema, Raquel aseguró que vivió una situación similar durante su incursión en las teleseries. "A mí me hicieron la vida imposible los actores por no ser actriz cuando hice La Quintrala. "Son atroces, ustedes", comentó entre risas, dirigiéndose a Ingrid Cruz.

La confesión de Mariana Derderian

Derderian, por su parte, reconoció que su situación generaba aún más comentarios dentro del elenco, ya que además de no haber estudiado teatro, mantenía una relación con el director de la producción.

"Yo lo hice aún peor, me puse a pololear con el director. Entonces imagínate lo reactivo que era una cabra que no había estudiado teatro, que llegó a hacer una teleserie. Era como: '¿Cuál es tu mérito?'. Y más encima se pone a pololear con el director", relató.

La actriz también recordó que, en esos años, existían varios prejuicios dentro del medio artístico hacia quienes hacían trabajos publicitarios o provenían de otras áreas de la televisión. "En la época, además, si hacías algo de publicidad, eras como 'vendida'", concluyó.

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