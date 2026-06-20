¿Aceptará?: Raquel Argandoña responde si volvería a protagonizar un docureality en Only Friends

20 jun. 2026 - 23:55 hrs.

Un entretenido momento se vivió en el más reciente capítulo de Only Friends, cuando Raquel Argandoña fue consultada sobre la posibilidad de volver a protagonizar un docureality, tal como lo hizo años atrás con un programa que mostraba distintos aspectos de su vida personal.

Respecto a este tema, la animadora sorprendió al asegurar que no tendría problemas en volver a exponer su vida frente a las cámaras.

"Absolutamente sí", respondió sin dudar cuando le preguntaron si aceptaría participar nuevamente en un programa de telerrealidad.

Only Friends / Mega

Raquel Argandoña recuerda problemas en su antiguo reality

Sin embargo, Argandoña reconoció que su experiencia anterior estuvo marcada por diversos problemas detrás de cámaras que, según ella, terminaron afectando el resultado final del proyecto.

La comunicadora aseguró que uno de los principales inconvenientes fue la falta de promoción que tuvo el espacio, además de los constantes cambios que enfrentó el equipo durante las grabaciones.

Además, explicó que el programa sufrió modificaciones importantes durante su desarrollo, incluyendo la salida de integrantes clave de la producción.

Pese a todo, Argandoña dejó claro que volvería a aceptar una propuesta similar, aunque aseguró que hoy las condiciones serían distintas. "Ahora cobraría el doble de lo que cobré. Pero lo haría absolutamente", cerró entre risas.

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