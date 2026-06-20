"La clase política no entiende por estupidez": Neme arremete al hablar de proyectos en el Congreso

20 jun. 2026 - 22:59 hrs.

Un intenso momento se vivió en el más reciente capítulo de Only Friends, cuando José Antonio Neme reaccionó al llamado realizado por Mariana Derderian para impulsar cambios relacionados con el duelo parental y la instalación de detectores de humo en los hogares.

La conversación surgió luego de que la actriz explicara las razones detrás del mensaje que dirigió a las autoridades, planteando la necesidad de avanzar en medidas concretas que ayuden a las familias que enfrentan situaciones tan complejas como la pérdida de un hijo.

En ese contexto, Neme aseguró que ve difícil que este tipo de iniciativas prosperen en el mundo político, argumentando que se requiere una mirada más profunda para abordar este tipo de problemáticas. "Para legislar en esa dirección hay que tener una profundidad espiritual, intelectual, pero más que intelectual, espiritual, tener altura", señaló.

Only Friends / Mega

La dura crítica de José Antonio Neme

Más adelante, el periodista recordó su experiencia trabajando en iniciativas relacionadas con el duelo con mascotas y afirmó que ha llegado a una dura conclusión sobre el funcionamiento de la política. "Yo ya estoy absolutamente convencido de que la clase política no entiende por estupidez", lanzó.

Neme profundizó en su crítica y aseguró que, a su juicio, muchas veces las dificultades para avanzar en determinados proyectos no responden a diferencias ideológicas ni a intereses particulares. "La gente habla de que hay intereses distintos, agendas, en fin. Yo creo que hay mucha estupidez", agregó.

Por su parte, Mariana Derderian respondió que no le interesa quién impulse este tipo de medidas, siempre y cuando terminen beneficiando a las personas que más lo necesitan. "Yo estoy pensando en el beneficio para la sociedad y que la sociedad realmente pueda tener este acompañamiento. Me parece que es lo más importante", concluyó.

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