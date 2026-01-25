"Era muy intenso": Catalina Pulido revela que siempre intuyó que su hijo iba a morir joven

25 en. 2026 - 00:25 hrs.

En el segundo capítulo de la nueva temporada de Only Friends, Catalina Pulido se refirió a la reciente muerte de su hijo, Sasha Von Knorring, el pasado 30 de octubre de 2025, a los 28 años.

José Antonio Neme le preguntó a la actriz cómo era que lidiaba con la profunda pena que puede causar el deceso de su hijo: "Es relativamente reciente, no podría decir cómo se lidia durante toda la vida, lo he administrado bien, pero yo creo que cada caso es diferente".

En ese momento, la animadora hizo una especial confesión sobre el joven: "Me tocó la suerte de yo saber que iba a partir muy joven".

Catalina Pulido habló sobre la especial personalidad de su hijo

Posteriormente, explicó la razón de su analisis con respecto a la vida de Sasha: "Era un joven muy iluminado, sumamente sensible, pero de esa sensibilidad con una inteligencia que no era muy normal de descubrir, con una visión".

José Antonio Neme quiso aclarar la conversación y le preguntó si su intuición era por algún tipo de enfermedad, pero ella lo negó, para luego explicar a qué se refería.

"Porque era muy intenso, no, después supimos que tenía enfermedades autoinmunes y eso no permitió que saliera del coma en el que estaba, pero yo siempre supe que su intensidad y de sed, de visión de vida, él era muy poeta maldito, muy Jim Morrison, ese estilo", expresó.

