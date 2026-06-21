Rompió en emoción: Mariana Derderian recibe emotivo video de sus amigas en Only Friends

21 jun. 2026 - 00:15 hrs.

"Patrocinado por Garnier"

Un emotivo momento se vivió en el más reciente capítulo de Only Friends, cuando Mariana Derderian recibió una inesperada sorpresa preparada por la producción del programa.

La actriz fue invitada a ver un video en el que varias de sus amigas más cercanas le dedicaron cariñosos mensajes, destacando distintas cualidades que admiran de ella y el importante lugar que ocupa en sus vidas.

Entre quienes participaron del registro estuvieron Carolina Varleta, María José Illanes, Elisa Zulueta, Antonia Santa María e Ignacia Baeza, quienes coincidieron en resaltar la fortaleza, generosidad y valentía de la actriz.

Only Friends / Mega

"Te admiro porque te encuentro la mujer más fuerte que conozco, la mujer más valiente, la más arrojada, con una resiliencia impactante y con un amor por dar infinito", expresó María José Illanes.

Por su parte, Elisa Zulueta le dedicó un especial mensaje de agradecimiento por su amistad. "Mi vida es más feliz, más cariñosa y muchísimo más profunda desde que tú estás cerca de mí", señaló.

Mariana Derderian se emociona con homenaje de sus amigas

Tras ver el video, Derderian no pudo ocultar su emoción y agradeció las palabras que recibió de parte de sus cercanas. "Gracias. Muchas gracias. Me siento superafortunada y superprivilegiada", respondió visiblemente conmovida.

La actriz también aprovechó para destacar los profundos lazos que ha construido a lo largo de los años, desmintiendo la idea de que en el mundo del espectáculo es difícil encontrar amistades verdaderas. "Siempre, además, preguntan si uno como que en esta industria puede tener amigas y mi respuesta siempre es sí, porque de verdad creo que sí lo somos", comentó.

Finalmente, Mariana dedicó sentidas palabras a las mujeres que forman parte de su círculo más íntimo. "Es que son tan valiosas, son tan valiosas que para mí son un regalo del cielo", concluyó emocionada.

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