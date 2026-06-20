Uno es Franco Parisi: José Antonio Neme responde con qué políticos se encerraría en un reality en Only Friends

20 jun. 2026 - 23:25 hrs.

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Un distendido momento se vivió en el más reciente capítulo de Only Friends, cuando José Antonio Neme participó en una divertida edición de El Juego de la Verdad, donde tuvo que imaginar con qué figuras de la política chilena compartiría un reality show.

El desafío consistía en elegir a tres políticos con quienes estaría dispuesto a encerrarse durante varios meses, una pregunta que dio pie a una serie de inesperadas respuestas por parte del periodista.

Antes de revelar sus elegidos, Neme bromeó con las exigencias económicas que tendría para aceptar un proyecto de esas características. "Lo primero que quiero decir es que si yo aceptara este proyecto me tendrían que…mira… vendan mega para poder aceptar esto", lanzó entre risas.

Only Friends / Mega

José Antonio Neme elige a sus compañeros de reality

La primera figura que mencionó fue la expresidenta Michelle Bachelet, a quien describió como una presencia fundamental para la convivencia dentro del encierro. "Necesitas una 'soa' en el reality. Somos un país muy de 'soa' y somos muy marianos nosotros. Necesitamos la figura de la madre", explicó.

Posteriormente, sorprendió al incluir a Franco Parisi entre sus escogidos, argumentando que le gustaría conocer más de cerca sus ideas y la propuesta de su partido. "Porque encuentro que es divertido, tiene onda. Lo encuentro interesante. Me gustaría reportear cuál es su plan. Quiero saber qué hay en el PDG", comentó.

Finalmente, Neme eligió a Jeannette Jara, destacando las veces que ha podido entrevistarla y la cercanía que ha percibido en ella. "La conozco, la he entrevistado muchas veces como ministra y después como candidata. Tiene una cercanía, una cosa divertida, buen sentido del humor. Me gusta como persona", concluyó.

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