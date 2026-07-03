Este sábado: Elenco de Detrás del Muro llega para despedir la temporada de Only Friends

03 jul. 2026 - 13:00 hrs.

Este sábado, Only Friends despedirá su temporada con un capítulo especial que reunirá a los protagonistas de Detrás del Muro, el exitoso programa de humor que se ha convertido en uno de los fenómenos de la televisión chilena.

En esta última edición, los invitados repasarán divertidas anécdotas, revelarán secretos del detrás de cámaras y compartirán confesiones inéditas sobre el espacio conducido por Kike Morandé.

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Miguelito adelantó el especial de Only Friends

Quien anticipó parte de lo que se verá en pantalla fue Miguelito, invitando al público a descubrir una faceta poco conocida del elenco.

Only Friends / Mega

"Hola, amigas, amigos de Only Friends. Les voy a presentar el lado B de Detrás del Muro ¡Vamos!", adelantó.

Así que no olvides, este sábado 4 de junio no te pierdas el último capítulo de la temporada de Only Friends, a partir de las 22:10 horas.

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