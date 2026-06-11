Nos dejará entrar a su intimidad: Fernando Godoy será el nuevo invitado de Only Friends

11 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Este sábado 13 de junio, Only Friends regresa con un nuevo capítulo cargado de emociones, de la mano de José Antonio Neme.

En la nueva entrega, uno de los actores más queridos de Chile y Mega, Fernando Godoy, nos abrirá la puerta a su intimidad, deseos más profundos y tristezas.



En esta jornada, Fernando compartirá con Mauricio Correa y Raquel Argandoña de todo aquello que no solo contar y que por lo general suele quedar en su entorno familiar.

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¿A qué hora se emitirá el próximo capítulo de Only Friends?

Esta nueva entrega de Only Friends se emitirá este sábado 13 de junio, en horario prime, a partir de las 22:10 horas después de Meganoticias Prime.

¡No te pierdas este nuevo capítulo de Only Friends con Fernando Godoy!

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