Un multiganador del Festival de Viña: Conoce quién será el invitado de Detrás del Muro este viernes
Detrás del Muro es el estelar de Mega que viene desde hace más de un mes causando risas y felicidad en el público nacional, siendo esta apuesta una de las más exitosas de la televisión actual.
Precisamente, Detrás del Muro volvió a Mega de la mano de Kike Morandé y todo un elenco de humoristas que conocen al revés y al derecho cómo hacer reír al público, haciendo uso de sus clásicas rutinas, pero añadiendo hechos de la actualidad nacional.
¿Quién será el invitado?
El primer invitado fue José Antonio Neme, luego Tonka Tomicic, Francisco Melo y Jean Philippe Cretton, y tal como ha sido la tónica de este programa, quien visita a Detrás del Muro esta semana es una estrella destacada.Ir a la siguiente nota
Hablamos del humorista Rodrigo Villegas, quien se lucirá con sus dotes para la comedia durante este programa y aportará desde su propia vereda al programa.
Leer más de