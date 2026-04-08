Un multiganador del Festival de Viña: Conoce quién será el invitado de Detrás del Muro este viernes

08 abr. 2026 - 11:30 hrs.

Detrás del Muro es el estelar de Mega que viene desde hace más de un mes causando risas y felicidad en el público nacional, siendo esta apuesta una de las más exitosas de la televisión actual.

Precisamente, Detrás del Muro volvió a Mega de la mano de Kike Morandé y todo un elenco de humoristas que conocen al revés y al derecho cómo hacer reír al público, haciendo uso de sus clásicas rutinas, pero añadiendo hechos de la actualidad nacional.

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¿Quién será el invitado?

El primer invitado fue José Antonio Neme, luego Tonka Tomicic, Francisco Melo y Jean Philippe Cretton, y tal como ha sido la tónica de este programa, quien visita a Detrás del Muro esta semana es una estrella destacada.

Hablamos del humorista Rodrigo Villegas, quien se lucirá con sus dotes para la comedia durante este programa y aportará desde su propia vereda al programa.

Detrás del Muro

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