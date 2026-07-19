Programación de Mega para este domingo 19 de julio: Revisa la cobertura especial por sistema frontal

19 jul. 2026 - 12:10 hrs.

Este domingo 19 de julio, Mega reforzará su cobertura especial para acompañar a los televidentes con información en tiempo real sobre el sistema frontal que afecta a gran parte del país.

Con equipos desplegados en distintas regiones, el canal realizará un amplio seguimiento a las lluvias, fuertes vientos, marejadas y otras emergencias que se registren durante la jornada, entregando reportes en directo desde las zonas más afectadas.

Debido al desarrollo de este evento meteorológico, la programación de Mega podrá experimentar modificaciones para privilegiar la cobertura de las contingencias y mantener informada a la audiencia sobre la evolución del sistema frontal y sus efectos en el territorio nacional.

¿Cómo es la programación de Mega este domingo 19 de julio?

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