"O lo toman o se van": Familia denuncia que tuvo que trasladar ataúd en tractor por cementerio inundado

19 jul. 2026 - 18:50 hrs.

Una dramática situación fue la que vivió Patricio y su familia luego de que el cementerio Parque El Sendero de Penco se inundara durante el funeral de su madre.

El hecho ocurrió luego de que las intensas precipitaciones provocaran el desborde de un estero que afectó el acceso al cementerio de la comuna.

La denuncia de familia de Penco

Pese a la emergencia, Patricio acusó que el recinto decidió seguir con el funeral sin aplicar un plan de contingencia. De hecho, la única alternativa que recibió fue trasladar el ataúd sobre un carro con un tractor, utilizado habitualmente para retirar basura.

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"Ni siquiera fueron capaces de tomar un teléfono para avisarnos que estaban inundados antes de salir en el cortejo fúnebre. Había una persona en la puerta que, sin ningún criterio, nos dijo: 'O lo toman o se van'", relató.

Patricio afirmó que algunos familiares debieron subir al vehículo sin una escala, lo cual se tornó peligroso por las condiciones climáticas.

A través de un comunicado, Sendero indicó que, debido a las condiciones climáticas, debió adaptar sus operaciones para realizar los funerales de forma segura. "Para ello, el traslado de la urna se efectuó mediante un vehículo de apoyo operativo, especialmente habilitado para transitar por un terreno afectado por la emergencia, evitando exponer a las familias y a nuestros colaboradores a riesgos innecesarios", apuntó.

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