Así amaneció el Cajón del Maipo tras la intensa nevazón que dejó el sistema frontal

18 jul. 2026 - 11:15 hrs.

Las intensas nevazones de las últimas horas en la zona cordillerana de la Región Metropolitana dejaron llamativas postales en el Cajón del Maipo, que amaneció cubierto de nieve.

El periodista de Meganoticias Carlos Jara relató que prácticamente durante toda la noche estuvo nevando, dejando un manto blanco sobre viviendas, autos, calles y árboles.

Cajón del Maipo amanece bajo nieve

Debido a las condiciones climáticas, Carabineros mantiene la prohibición de paso desde la Tenencia San Gabriel hacia los sectores más altos para vehículos particulares y turistas, permitiendo el acceso solo a residentes.

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En ese mismo contexto, la población La Montaña del Maipo se encuentra sin suministro eléctrico desde las 01:00 horas de la madrugada.

De momento, la empresa eléctrica no ha dado horario para la reposición de energía en la zona.

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