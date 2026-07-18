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Este aviso se cerrará en segundos

Activan alerta SAE para evacuar el centro de Tongoy por desborde de estero

  • Por Mega

Durante la tarde de este sábado 18 de julio, se activó la alerta SAE para el sector centro de Tongoy en la región de Coquimbo debido al desborde del estero de lugar.

A través de su cuenta de X, el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) hizo un llamado a evacuar, pero recordó "mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta"

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Además, el organismo también solicitó evacuar los sectores de Tambillos, Apatitas y Las Cardas por el desborde de la quebrada Tambillos.

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Lo mismo para Carachilla El Guindo, en la comunda de Ovalle, por el desborde de la quebrada Seca Sotaquí.

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