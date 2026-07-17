Coté López mostró la impactante inundación que afecta su casa por el sistema frontal: "Ya no sé qué más hacer"

17 jul. 2026 - 17:53 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Coté López mostró el caos que había en su hogar, a causa del sistema frontal que afecta la zona central de nuestro país.

Hace un par de horas, la empresaria mostró cómo ella y su pareja, Lucas Lama, estaban intentando sacar la gran cantidad de agua que ingresó a su casa, tras las fuertes lluvias.

La inundación fue tal que la escritora comenzó a poner mantas y frazadas en la puerta del baño, para que no pasara hacia su pieza: "Ya no sé qué más tirar".

Los problemas de Coté López

Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, pues el agua ingresó a su habitación también: "Ya viene el gásfiter y va a tratar de destapar las cañerías, pero ya no sé qué más hacer".

Posteriormente, Coté López mostró cómo los expertos estaban trabajando a toda máquina para poder solucionar el problema.

Finalmente, la comunicadora evidenció que el agua no solo llegó por el sector del baño, pues también el patio estaba inundándose y llegando a la zona del living, pero por la parte exterior.

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