"Hay que estar atentos": Jaime Leyton advierte por lluvias en las regiones de Atacama y Coquimbo

19 jul. 2026 - 12:02 hrs.

El temporal que afecta la zona centro-norte del país promete seguir dejando intensas precipitaciones, en especial en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Así lo adelantó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien explicó que el sistema frontal continuará activo con dos pulsos importantes de lluvias.

¿Cómo continuará el temporal en la zona centro-norte?

De acuerdo con el pronóstico en Meganoticias Siempre Juntos, uno de los momentos más relevantes en términos meteorológicos ocurrirá durante este domingo en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Mega

"Algunos sectores van a continuar con precipitaciones, como es el caso de Punitaqui y Monte Patria, que continúan con lluvias intensas hoy día, mañana y pasado. Por lo tanto, hay que estar ahí atento", indicó.

Asimismo, Leyton señaló que en la parte norte de la Región de Coquimbo van a tener precipitaciones intensas durante este domingo, pero en la categoría de normal a moderado.

Todo sobre Lluvias