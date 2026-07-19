Suspenden clases para este lunes 20 de julio: Estas son las zonas sin actividad escolar

19 jul. 2026 - 16:04 hrs.

El Ministerio de Educación determinó suspender de forma total las clases para este lunes 20 de julio en diversas zonas del país debido a los estragos del sistema frontal que durante los últimos días ha dejado intensas lluvias, inundaciones, socavones y otras afectaciones.

La medida busca mitigar riesgos asociados a los traslados en medio del temporal de estudiantes y cuerpo docente ante las complejas condiciones climáticas asociadas al temporal.

¿En qué zonas se suspenden las clases para el lunes 20 de julio?

Según informó la cartera liderada por María Paz Arzola, las zonas donde se aplicará la suspensión de clases son las siguientes:

Región de Atacama : Toda la provincia de Huasco, que comprende Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco.

: Toda la provincia de Huasco, que comprende Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco. Región de Coquimbo : Todas las comunas y provincias de la región.

: Todas las comunas y provincias de la región. Región de Valparaíso: Todas las comunas y provincias de la región.

La suspensión de clases aplica para establecimientos públicos y privados que impartan niveles de educación parvularia, básica y media.

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