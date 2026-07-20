"Cayó lo que llueve en dos años y medio": Jaime Leyton por superávit de precipitaciones en La Serena

20 jul. 2026 - 11:05 hrs.

La ciudad de La Serena se enfrenta a un difícil panorama ante un sistema frontal que no da tregua y que, según mediciones, ha superado largamente las precipitaciones esperadas en un año normal.

La emergencia ha exigido trabajos de limpieza y rescate, pero la alcaldesa Daniela Norambuena afirmó que con la maquinaria disponible no han logrado desplegarse en todos los puntos que lo requieren.

"Aquí solamente ha intervenido el municipio; no hay otra maquinaria y nosotros tenemos 3 retroexcavadoras, tenemos 8 camiones aljibe y 7 motobombas".

Mucho Gusto / Mega

En este sentido, la edil apuntó a que las lluvias fueron anunciadas con anticipación y por esa misma razón, se hubiera esperado un refuerzo mayor: "Esta era una emergencia que estaba proyectada, los meteorólogos nos lo dijeron hace mucho tiempo, la dirección meteorológica de Chile lo anunció. Con esta situación no entiendo el por qué no generamos un trabajo mancomunado junto a las reales necesidades".

El último reporte comunal registra 365 personas albergadas, 2700 aisladas, 11 inubicables y dos presuntas fallecidas.

La lluvia en La Serena

Para dimensionar la magnitud de lo que se vive en La Serena, Jaime Leyton informó que "en cuatro, cinco días cayó lo que llueve, más o menos, en dos años y medio".

"La Serena que ha tenido un déficit altísimo de lluvias de casi 97%, pasó a un 180% de superávit, y lo que queda por caer son, más o menos, unos 60 milímetros de aquí hasta la tarde de mañana. (...) Van a quedar con un superávit de un 250%".

Todo sobre Lluvias