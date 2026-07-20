Hermanos quedaron atrapados en el barro: Iban a llevar a su madre a una diálisis en La Serena

20 jul. 2026 - 12:45 hrs.

El sistema frontal causa estragos en la zona norte del país y varias emergencias se han registrado debido a las inundaciones y cortes de servicios por el temporal.

Uno de ellos es el caso de Gabriela y su hermano Isaías, quienes quedaron atrapados en el barro cuando viajaban a casa de su madre para llevarla a un centro médico en La Serena. Ella debe realizarse una diálisis y actualmente está aislada por el corte de caminos.

Además de su vehículo, otros dos autos corrieron igual suerte y trabajos en la zona se encuentran removiendo el sedimento para despejar la ruta.

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"Mi mamá está en su casa, en la Villa El Romero, y tiene que trasladarse hasta Juan Soldado, que allí se encuentra en la clínica Nephrocare, que es de diálisis. Vamos a esperar equipos de emergencias porque nuestros familiares cercanos no conducen ni tampoco tienen vehículos".

En este sentido, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena indicó que cuentan con personal de SAMU y la Cruz Roja para este tipo de eventualidades.

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