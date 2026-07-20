Presidente Kast decretó estado de excepción constitucional en la región de Coquimbo y provincia de Huasco
El Presidente José Antonio Kast anunció la activación del estado de excepción constitucional en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco.
Estas zonas del país han sido fuertemente afectadas por el sistema frontal y actualmente enfrentan cortes en el suministro de agua potable, desplazamientos de tierra por aumento de caudales y cortes de energía eléctrica.
"El jueves estuvimos en la Escuela de Infantería, estuvimos en la FACH y anteriormente en el SHOA, pudimos evaluar en qué momento se decretaba el estado excepción de catástrofe y solicitarle como corresponde a las regiones la activación".
"Hemos determinado que esto se realice en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco", agregó la autoridad.
Desde la cuenta oficial del Gobierno en X, se señaló que la medida se extenderá por 30 días y "se designan Jefes de la Defensa Nacional en las áreas declaradas para coordinar la respuesta y garantizar el orden y la seguridad pública".
El Presidente, José Antonio Kast, anuncia Estado de Excepción Constitucional de catástrofe por calamidad pública en la provincia de Huasco (Región de Atacama) y en la Región de Coquimbo, por un período de 30 días.— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) July 20, 2026
La medida responde al impacto del sistema frontal que ha generado… pic.twitter.com/A0Gr7WDQz0