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Presidente Kast decretó estado de excepción constitucional en la región de Coquimbo y provincia de Huasco

  • Por Marcela Paillape

El Presidente José Antonio Kast anunció la activación del estado de excepción constitucional en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco.

Estas zonas del país han sido fuertemente afectadas por el sistema frontal y actualmente enfrentan cortes en el suministro de agua potable, desplazamientos de tierra por aumento de caudales y cortes de energía eléctrica.

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"El jueves estuvimos en la Escuela de Infantería, estuvimos en la FACH y anteriormente en el SHOA, pudimos evaluar en qué momento se decretaba el estado excepción de catástrofe y solicitarle como corresponde a las regiones la activación".

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"Hemos determinado que esto se realice en la región de Coquimbo y en la provincia de Huasco", agregó la autoridad. 

Desde la cuenta oficial del Gobierno en X, se señaló que la medida se extenderá por 30 días y "se designan Jefes de la Defensa Nacional en las áreas declaradas para coordinar la respuesta y garantizar el orden y la seguridad pública". 

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