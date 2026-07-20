El angustiante rescate de familia con bebé de 25 días que permanecía atrapada sobre techo tras inundación

20 jul. 2026 - 10:58 hrs.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, relató el dramático rescate de una familia con su bebé de 25 días que permanecía aislada sobre la techumbre de su casa en el sector del Hinojal, comuna de La Serena.

Según relató, el presidente de la junta de vecinos de la zona comunicó que había una familia en situación crítica tras las inundaciones provocadas por el sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo.

Familia fue rescatada desde techo en Hinojal

"El problema es que tenemos una guagüita de 25 días", escuchó la alcaldesa desde el otro lado del teléfono, por lo que solicitó de inmediato el número de Vanessa, madre de la pequeña.

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Dentro de la desesperación de la familia, "le entregamos contención, le explicamos dónde podía ir a un lugar seguro y le pido que me pase al marido, quien me dice que podía subirse al techo".

"Empezamos a darle contención de manera permanente hasta las 5 de la mañana, cuando baja el caudal; bajan del techo a una pieza y se logra rescatar con un helicóptero", contó Norambuena.

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