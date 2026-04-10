El Jardín de Olivia - Capítulo 271: Un "trato" entre Gloria y Luis Emilio

10 abr. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 271 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) y los hermanos Walker asistieron al funeral de Omar (César Sepúlveda), pero lo que debía ser un momento de solemnidad y recogimiento se vio arruinado con la presencia de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

El empresario se acercó a la periodista para dejar claro un punto: si ella se aleja y lo traiciona, correrá el mismo destino que Droguett.

Pese a la amenaza, Vanessa decidió seguir el ejemplo de Omar y comprometió su ayuda a Clemente (Pipo Gormaz), con tal de que su jefe pague por los crímenes que ha cometido.

El Jardín de Olivia / Mega

La justicia de Gloria

En tanto, Gloria (Francisca Gavilán) fue a la casa de Luis Emilio para llegar a un "acuerdo". Walker aceptó con entusiasmo, pensando que por fin podría acallar a la familia Guerrero si les pagaba generosamente.

Se equivocaba. En una distracción del empresario, Gloria puso pastillas en su café para adormecerlo. "Yo vine a negociar. Desde un principio le dije que tenía que pagar, pero no con plata, cerdo asqueroso", declaró la madre de Karina (Jacinta Rodríguez).