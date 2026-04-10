"Le dije que tenía que pagar": Gloria puso sedantes en el café de Luis Emilio en El Jardín de Olivia

10 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 271 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) se presentó ante Luis Emilio (Alejandro Trejo) con una propuesta que terminaría con todas las tensiones entre los Walker y los Guerrero.

"Mi sobrina Diana (Nicole Espinoza), y Samuel (Simón Beltrán), lo están pasando muy mal con todo esto y yo no quiero verlos sufrir más. Si usted quiere que lo dejemos en paz para siempre, no le va a salir gratis. Va a tener que pagar, y pagar caro", puso sobre la mesa.

Sus palabras le agradaron a Walker porque se maneja en el idioma del dinero: "Negociemos. Yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo económico con usted".

El Jardín de Olivia / Mega

La verdadera negociación

Con un café entre sus manos, los dos fueron al despacho para zanjar el asunto. Pero en una distracción del empresario, Gloria aprovechó la oportunidad para poner sedantes en su taza y adormecerlo hasta casi perder el sentido.

La madre de Karina (Jacinta Rodríguez) entonces sacó a voz: "Yo vine a negociar. Desde un principio le dije que tenía que pagar, pero no con plata".