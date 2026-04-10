¿De qué lado está? Joaquín le envió un mensaje a Luis Emilio tras saber las acusaciones en su contra en EJDO

10 abr. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 271 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) escuchó que Ignacia (Cota Castelblanco) y sus hermanos quieren encarcelar a su padre.

Su esposa le reveló las acusaciones de asesinato que pesan en contra de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y lo dispuesta que está a participar en su caída. Joaquín le pidió restarse de esta peligrosa cacería, pero la joven insistió en que no parará.

"Yo no me voy a quedar mirando el techo cuando me quitaron a mi mamá de una forma horrible y violenta, mientras que su asesino anda ahí suelto", zanjó.

El Jardín de Olivia / Mega

La inquietud de Joaquín

Más que la seguridad de Ignacia, lo que de verdad preocupa a Joaquín es que las acciones de la empresa se vean afectadas por una eventual detención de su suegro.

A solas, le envió un audio. "He estado escuchando unos rumores un poco horribles sobre lo que le pasó a Omar (César Sepúlveda), y no es que yo piense que son verdad ni tampoco le estoy mandando este mensaje porque esté insinuando nada, pero creo que sería mejor que, al menos, por un tiempo usted evite acercarse a la Ignacia, evite acercarse a sus hijos, que se mantenga lejos".

"Esto puede ser muy peligroso para la empresa, puede traer un descalabro tremendo y yo creo va a ser lo mejor para usted", cerró, proponiendo una reunión.